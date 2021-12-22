بعضها صفر .. تعرّف على مخصصات برنامج السدود في الأردن لعام 2022

الوكيل الإخباري -

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رصدت وزارة المياه والري، 3 مليون و350 ألف دينار في موازنة عام 2022 كمخصصات لبرنامج السدود في الأردن، على بند النفقات الرأسمالية.وبينت أرقام مخصصات مشروع موازنة 2022 المقدرة، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه تم رصد 2 مليون دينار لسد وادي ابن حماد، ، كما خصص 500 الف دينار لدراسة جدوى لكل من سد وادي فيفا ووادي الجرم.وخصصت الوزارة في الموازنة المقدرة للعام الجديد 850 الف دينار لتشغيل وصيانة و إدامة السدود.ولم ترصد الوزارة أي مبالغ لكل من سد الكرك، وسد كفرنجة، وسد وادي مدين.ووفق بيانات حكومية، تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه 90 مترا مكعّبا سنويا لكافة الاستخدامات؛ الشرب، منزلية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها، وفي المقابل يبلغ خط الفقر المائي دوليا 500 متر مكعّب سنويا؛ أي أن الفرد الأردني يحصل فقط على 18% مما يحصل عليه الأفراد عالميا من المياه.