الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

تخريج عدد من الدورات من منتسبي القوات المسلحة في إدارة الوثائق وأرشفتها

عجلون: دورة في التدريب المهني حول مهارات الحاسوب

اجتماع يتدارس آليات الحد من الانتشار العشوائي للبسطات بشوارع إربد

ورشة توعوية عن فيروس كورونا في شابات عبين

الحكومة : فاتورة واحدة للكهرباء والمياه ستصدر شهريًا بهذا الموعد

السفير السعودي يؤكد اعتزازه بمستوى التعليم العالي في الأردن

موعد دوام المدارس والجامعات في الاردن

القمة الثلاثية تؤكد ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني

حريق يأتي على محل بيع ملابس بالزرقاء

فلسطين تدين اعتراض الاحتلال للسفير الأردني أثناء دخوله الأقصى

الثلاثاء، 17-01-2023 03:30 م

بعملية عسكرية نوعية .. الجيش يصيب مهربين لدى محاولتهم التسلل للأردن

1067256022_0_0_3072_1728_1920x0_80_0_0_0520fad49e626fcc5e36c3d944da93e4


الوكيل الإخباري - انطلاقاً من جهود القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار المملكة وحماية حدودها، والتزاماً منها بواجبها الرئيس تجاه الوطن، نفذت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الثلاثاء، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، عملية نوعية أسفرت عن إحباط محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص حاولوا اجتياز الحدود وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمين من الأراضي السورية.

اضافة اعلان


وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرارهم إلى داخل العمق السوري”.


وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على (١١٠٧٠٠٠) حبة كبتاجون و(٤٠٤٩) كف حشيش، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

تخريج عدد من الدورات من منتسبي القوات المسلحة في إدارة الوثائق وأرشفتها

820215125521807690077

عجلون: دورة في التدريب المهني حول مهارات الحاسوب

120231516549434856852

اجتماع يتدارس آليات الحد من الانتشار العشوائي للبسطات بشوارع إربد

9202221194511923576102

ورشة توعوية عن فيروس كورونا في شابات عبين

120236232018394677813

الحكومة : فاتورة واحدة للكهرباء والمياه ستصدر شهريًا بهذا الموعد

8

السفير السعودي يؤكد اعتزازه بمستوى التعليم العالي في الأردن

أخبار متعلقة
6

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص

1673351868995

رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً من منظمة رجال الأعمال التنفيذيين

d859a661-d18e-4855-81da-7f00ca264f1d-2 (1)

المستشفى الميداني الأردني غزة 73 يوزع مساعدات غذائية على أهالي القطاع

63807659363720217714

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

1671538500957

الحنيطي: العلاقات الأردنية الكندية أنموذج يحتذى به في العمل المشترك

87b6ac5c-المستشفى-الميداني-الأردني-في-غزة

طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/73 تباشر أعمالها