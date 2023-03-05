الأحد 05-03-2023
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بعملية نوعية .. إجراء إنعاش قلبي رئوي لرضيع داخل سيارة الإسعاف في البلقاء

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الأحد، 05-03-2023 09:46 ص

بعملية نوعية .. إجراء إنعاش قلبي رئوي لرضيع داخل سيارة الإسعاف في البلقاء

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الوكيل الإخباري - قال الملازم محمد الخطاطبة، من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني، إن فرق الإسعاف في البلقاء تمكّنت من إجراء انعاش رئوي قلبي لرضيع يبلغ من العمر شهرين، داخل سيارة الإسعاف إثر انسداد مجرى التنفس.

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وبيّن الخطاطة، خلال تقرير الدفاع المدني، على إذاعة الأمن العام، أنه تم نقل الطفل إلى مستشفى السلط الحكومي لاجراء اللازم.


وأضاف أنه تم خلال عطلة نهاية الأسبوع التعامل مع وفاة طفلين، بعد اختناقهما بالغازات السامة التي نتجت عن حريق شب بمنزل اسرتهما في منطقة الحصن، بمحافظة إربد، حيث تم إخماد الحريق من قبل فرق الإطفاء.


وفي منطقة البحر الميت، تعاملت فرق الغطس مع إصابة شخصين بشد عضلي خلال ممارسة السباحة، وتم اخراجهما من المياه وإجراء اللازم.


وفي محافظة معان، تم إنقاذ شخصين سقطا داخل مقطع صخري يبلغ عمقه 5 أمتار، وتم اخراجهما ونقلهما إلى المستشفى.


وأشار إلى أنه تم التعامل خلال عطلة نهاية الاسبوع 3803 حالة إسعافية و 181 حادث انقاذ و 142 حادث إطفاء. 


 




 

 


 

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