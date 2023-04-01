السبت 01-04-2023
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السبت، 01-04-2023 12:00 ص

بـ 12 عياراً نارياً .. تفاصيل جديدة حول مقتل أب وابنه بمشاجرة أبو علندا

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الوكيل الإخباري - كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة حول المشاجرة التي وقعت في منطقة ابو علندا يوم أمس الخميس، وأسفرت عن مقتل أب وابنه وإصابة 4 آخرين.

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وقالت المصادر، إن المشاجرة نشبت بعد خلافات توصل أحد أطرافها إلى عدم إمكانية الحل، وأقدم على إطلاق النار باتجاه الطرف الأخر فأصاب أحد المتوفين بـ 8 عيارات نارية، والأخر بـ 4 عيارات.


وأضافت أن المتوفين الاثنين وصلا الى المستشفى مصابين بعدة أعيرة نارية من نوعين من الأسلحة أحدهما سلاح رشاش والأخر سلاح فردي (مسدس)، وفي مناطق مختلفة من الجسم منها في الصدر والبطن.


وتم تشريح الجثتين من قبل فريق الطب الشرعي وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى.


وكان قال مصدر أمني إن شخصين توفيا وأصيب 4، إثر مشاجرة مسلحة في منطقة أبو علندا شرق العاصمة عمان.

وأضاف المصدر إنه تم اسعاف الإصابات إلى المستشفى وضبط عدد من الأطراف والتحقيقات جارية.



 




 

 


 

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