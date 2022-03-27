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الأحد، 27-03-2022 03:46 م

بلاغ حكومي بشأن تحديد الحد الأعلى لأجور نقل البضائع

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الوكيل الإخباري - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (55) لسنة 2022م، الذي تمَّ بموجبه تمديد العمل بأمر الدِّفاع رقم (31) لسنة 2021، المتعلِّق بتحديد الحدَّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة، حتى 30 حزيران 2022م.اضافة اعلان


ويأتي القرار لضمان توافر السِّلع الأساسيَّة، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي الغذائي واستقرار الأسعار.

يشار إلى أن أمر الدفاع (31) ينصُّ على أنْ يكون الحدُّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود لغايات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى المملكة، على النحو التالي:

 أولاً: البضائع التي مصدرها دول شرق آسيا والشرق الأقصى، يكون الحدُّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (2000 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (4000 دولار).
ثانياً: البضائع التي مصدرها دول أوروبا، يكون الحدُّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1500 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3000 دولار).

ثالثاً: البضائع التي مصدرها دول أميركا، يكون الحدُّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1700 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3400 دولار).

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