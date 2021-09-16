بلاغ حكومي مرتقب بشأن الموازنة العام الشهر المقبل

الوكيل الإخباري -يعتزم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إصدار بلاغ الموازنة العامة للعام المقبل مطلع الشهر القادم.

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ويأتي ذلك وفق ما أظهره الجدول الزمني لإعداد الموازنة لعام 2022 الصادر عن دائرة الموازنة العامة.



وبحسب الجدول فإن الدائرة ستقوم بإعداد بلاغ الموازنة العامة الذي يتضمن تحديد السقف الكلي للإنفاق العام والسقوف الجزئية للنفقات بحيث يشتمل السقف الجزئي للوزارات والدوائر على سقف موازنات المحافظات.



وبيّن الجدول أنّ الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية تقوم بتزويد الدائرة بمشروع موازناتها منذ منتصف تموز الماضي.



وتقوم الدائرة بإدراج المشاريع الرأسمالية الجديدة للمحافظات ضمن مشاريع موازنات الوزارات والدوائر الحكومية وإعداد إطار إنفاق متوسط المدى للوزارات والدوائر الحكومية.

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