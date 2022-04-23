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السبت، 23-04-2022 01:00 م

بلاغ حكومي مرتقب حول عطلة عيد الفطر السعيد

عطلة


الوكيل الإخباري - رجحت مصادر متطابقة إعلان الحكومة عن بلاغ عطلة عيد الفطر السعيد خلال اليومين المقبلين.

وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن عطلة العيد قد تمتد من صباح الاثنين الموافق 2 أيار المقبل وحتى مساء السبت الموافق 7 أيار المقبل.

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وأضافت أن بلاغ الحكومة سوق يحدد الفئات المستثناة من قرار العطلة والتي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك.

يشار إلى أن موعد عيد الفطر السعيد فلكيا سيكون في 2 أيار المقبل.

 

وكانت الحكومة أعلنت في بلاغ رسمي، الأربعاء الماضي، تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، يوم الأحد الموافق للأول من أيار لعام 2022 ميلادية، احتفاءً بيوم العمال العالمي.

 




 

 


 

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