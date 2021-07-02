بلاغ رسمي قريبا حول 'عطلة العيد'

الوكيل الإخباري - تعتزم الحكومة ، خلال الفترة القادمة ، إصدار بلاغ رسمي حول عطلة عيد الأضحى المبارك .

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ويترقّب الأردنيون، البلاغ الحكومي نتيجة للعطلة "المنتظرة الطويلة" التي رجّحت مصادر حكومية أن تكون لمدة (6) أيام، حيث يستغلها المواطنون لقضاء أوقاتهم خارج العاصمة عمان ، أو بالسفر.



وكان مركز الفلك الدولي ، حدّد سابقا ، يوم الثلاثاء الموافق 20 تموز كأول أيام عيد الأضحى وذلك في غالبية دول العالم الإسلامي.



وستصدر رئاسة الوزراء بلاغا رسميا، يقضي بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



