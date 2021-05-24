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الإثنين، 24-05-2021 06:17 م

بلاغ صادر عن الديوان الملكي الهاشمي

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 الوكيل الاخباري  - أصدرت رئاسة التشريفات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الاثنين، بلاغا حول فعاليات عيد الاستقلال الخامس والسبعين، الذي يصادف غدا الثلاثاء، ويتزامن مع مئوية تأسيس الدولة الأردنية.
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وتاليا نص البلاغ:
 
"تعلن رئاسة التشريفات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي عن إقامة فعاليات يوم غد الثلاثاء بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الخامس والسبعين، والذي يتزامن مع الاحتفال بمئوية تأسيس الدولة الأردنية.
 
وقد دأب الأردنيون على الاحتفاء بهذه المناسبة سنوياً بكل فخر واعتزاز، لما تحمله من رمزية عالية وعزيزة على قلوبهم، في مسيرة البناء والتقدم والإنجاز، حيث يقام الحفل هذا العام ضمن إجراءات تحفظ السلامة العامة للحضور، مع تقليل عدد المدعوين واختصار فقرات البرنامج.
 
وسيتم، خلال الحفل، تكريم كوكبة من أبناء الوطن وبناته ممن شاركوا في بناء مؤسساته بمختلف القطاعات وساهموا في رفعة الأردن وتقدمه على مدى المئة عام الماضية. وسيستمر تكريم المزيد من أبناء الأردن وبناته خلال العام الحالي في المناسبات الوطنية المختلفة، تقديرا لجهودهم وإنجازاتهم وتضحياتهم.
 
وإذ تبارك رئاسة التشريفات الملكية لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والشعب الأردني العزيز بهذه المناسبة الوطنية، لتدعو الله أن يحفظ الأردن وشعبه وأن يرعى مسيرته لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار".

 




 

 


 

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