الأحد 08-11-2020
الوكيل الاخباري

الولايات المتحدة.. 93811 إصابة و1072 وفاة جديدة بكورونا

ايعاز من رئيس الوزراء قبل الحظر الشامل

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة

الأمن العام: طائرات مسيرة لرصد أي تجمعات يوم الانتخابات

تعليق الدوام في مبنى وزارة الإدارة المحلية غدا

أوكرانيا: 138 وفاة و9397 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر: 12 وفاة و670 إصابة جديدة بكورونا

تركيا: 84 وفاة و2516 إصابة جديدة بكورونا

الهياجنة : انتشار مجتمعي واسع لكورونا في الأردن

الحكومة تستثني قطاعات من الحظر الشامل - اسماء




الأحد، 08-11-2020 09:49 م

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة

1120205212511711868098


الوكيل الاخباري - أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بلاغا رقم 13 بالاستناد إلى أحكام أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، ونشر في الجريدة الرسمية.
اضافة اعلان

وحسب البلاغ، استنادا لأحكام الفقرة (أ) من البند (عاشرا) من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، تسري أحكام الفقرة 1 من البند أولا والبند ثانيا من البلاغ رقم 8 لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5650 الصادر في 20 يوليو 2020، على أجور العاملين المستحقة عن شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من سنة 2020.

وأشار، إلى أن لصاحب العمل تخفيض الأجر لشهر تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر للعامل غير المكلف بعمل سواء في مكان العمل أو عن بُعد في غير القطاعات أو الأنشطة الأكثر تضررا المشار إليها في البند أولا من البلاغ رقم 8 لسنة 2020، دون اشتراط موافقة العامل أو وزير العمل على التخفيض.

وبين، أن تخفيض الأجر الشهري، يشترط أن لا تزيد نسبة التخفيض على 30% من الأجر، وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض على الحد الأدنى للأجور.

ولفت البلاغ، إلى أن العامل الذي يؤدي عمله بشكل كلي في مكان العمل أو عن بُعد يستحق أجره كاملا عن شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر لسنة 2020 في غير القطاعات الأكثر تضررا والمشار إليها في البند أولا من البلاغ رقم 8 لسنة 2020 ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202030205753272713528

ايعاز من رئيس الوزراء قبل الحظر الشامل

Buying-Drone-tips-drones-درون-تصوير-جوي-دي-جي-اي-شراء-مدرسة-الإبداع-العربية-creative-school-arabia-5-امور-يجب-معرفتها-قبل-شراء-درون4

الأمن العام: طائرات مسيرة لرصد أي تجمعات يوم الانتخابات

1120207175130743817217

تعليق الدوام في مبنى وزارة الإدارة المحلية غدا

1120208121352168851133

الهياجنة : انتشار مجتمعي واسع لكورونا في الأردن

1120204171558459728602

الحكومة تستثني قطاعات من الحظر الشامل - اسماء

1

مستقلة الانتخاب تدعو المترشحين لتزويد لجان الانتخاب بأرقام وسائط نقل مندوبيهم

أخبار متعلقة
1120203204933385354362

تعميم من رئيس الوزراء على كافة المؤسسات والدوائر الرسمية

1020201919321711035583

تفاصيل تمديد ساعات حظر التجول اعتباراً من اليوم

10202012134015863718772

توجيهات من رئيس الوزراء بشأن اصحاب السوابق

ffff

الحكومة تؤكد دعمها المطلق للجهود الأمنيّة لضبط الخارجين عن القانون

ffffffff

الخصاونة : تعيين وائل هياجنة مسؤولا عن ملف كورونا بالاردن

ffff

الخصاونة : اختيار شخصية طبية قريباً تستطيع إدارة ملف كورونا