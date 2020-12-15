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الثلاثاء، 15-12-2020 03:58 م

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة

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الوكيل الاخباري - صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة استنادا لأمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020 ، باستمرار العمل والتوسع في تنفيذ برامج المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (مساند وتمكين اقتصادي وحماية) المنصوص عليهما في أوامر الدفاع (9) و(14) لسنة 2020 وأية تعديلات طرأت عليها.
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ويأتي القرار للمحافظة على استقرار العمالة الاردنية في القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بجائحة كورونا ومساندة العاملين في القطاعات والمنشآت الاكثر تضررا والقطاعات غير المصرح لها بالعمل.

وبموجب البلاغ يعاد العمل بتعليق تأمين الشيخوخة الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (1) لسنة 2020 وفقا للآليات والمدد التي تحددها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بموجب تعليمات يصدرها مدير عام المؤسسة.

ويقضي البلاغ إنشاء برنامج للمحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص يسمى برنامج "استدامة " بالتعاون بين الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتكون مساهمة المؤسسة في هذا البرنامج من فوائض تأمين اصابات العمل.

وتتولى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إدارة البرنامج وتحديد القطاعات والمنشآت المستفيدة منه وشروط الاستحقاق والمبالغ المخصصة للعاملين فيها وآليات الصرف منه ومدته والشؤون المتعلقة به بموجب بلاغ يصدره رئيس الوزراء.

ويقضي البلاغ بأنه لا يجوز ان تقل الأجور الخاضعة للاقتطاع وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 في شهر كانون الثاني لعام 2021 عن الأجور الخاضعة للاقتطاع في شهر كانون الثاني لعام 2020 في المنشأة ذاتها وذلك للمؤمن عليهم العاملين في المنشآت المستفيدة من امر الدفاع هذا .

 




 

 


 

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