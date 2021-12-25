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السبت، 25-12-2021 09:01 م

بلاغ مرتقب لتمديد عمل برامج الضمان الاجتماعي.. تفاصيل مهمة

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الضمان الاجتماعي


الوكيل الاخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السبت، عن بلاغ مرتقب يتضمن تمديد برنامج استدامة وبرنامج استدامة المعدل للمنشآت المستفيدة منه حتى نهاية حزيران والذي تستفيد منه 2400 منشأة و 41 ألف عامل.اضافة اعلان


ولفتت إلى أن البلاغ المرتقب يسمح للمنشآت المستفيدة من برنامج استدامة واستدامة المعدل شمول العاملين لديها بشكل جزئي بتأمين الشيخوخة بواقع 50%.

وتابعت: "البلاغ المرتقب يخفض الاشتراكات للمنشآت المستفيدة من برنامج استدامة واستدامة المعدل لتصبح 13.5% بدلا من 21.75%".

"البلاغ المرتقب يسمح للمنشآت المشمولة ببرنامج استدامة واستدامة المعدل إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليها لمؤسسة الضمان الاجتماعي للمرة الثانية وفقا لأمر الدفاع رقم 15 والذي ينص على إعفاء 50% من الفوائد والغرامات"، وفق المؤسسة.

وأشارت إلى أن البلاغ المرتقب يمدد العمل بأمر الدفاع رقم 15 وما طرأ عليه من تعديلا والذي ينص على تقسيط المبالغ المستحقة على المنشآت وإعفائها من 50% من الفوائد والغرامات، ويمدد العمل ببرنامج "بادر" والذي ينص على شمول المنشآت من تاريخ المبادرة أو محضر الضبط والتفتيش حتى نهاية حزيران المقبل.

وأعلنت المؤسسة أن "البلاغ المرتقب يسمح للمنشآت المستفيدة من برنامج تعافي بشمول العاملين لديها بواقع 75% بتأمين الشيخوخة، ويخفض الاشتراكات المترتبة على المنشآت المستفيدة من برنامج تعافي لتصبح 17.6% بدلا من 21.5%.

 




 

 


 

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