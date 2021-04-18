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الأحد، 18-04-2021 10:45 ص

لضمان تنفيذ قانون الموازنة العامة

بلاغ 5 من رئيس الوزراء لوزارة المالية

خد
رئيس الوزراء بشر الخصاونة


الوكيل الإخباري - أصدر دولة رئيس الوزراء ، بشر الخصاونة ، بلاغ رقم (5) لتنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 يوم الخميس الماضي.

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وبين مصدر في وزارة المالية ، الأحد، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه تمّ تعميم البلاغ على الدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية ، لضمان تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بما يفضي إلى تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية.

 

كما أن التعميم يهدف إلى تعزيز كفاءة عمليات وإجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات او مخالفات قد تنتج عند تنفيذ الموازنة العامة، وبهدف توفير البيانات المالية والفنية اللازمة في الوقت المناسب، وبما يُسهم في تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج.





 




 

 


 

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