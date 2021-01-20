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الأربعاء، 20-01-2021 01:48 م

بلديات عجلون تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي

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الوكيل الاخباري - أعلن رؤساء بلديات عجلون حالة الطوارئ القصوى في جميع مناطق بلدياتهم للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية.

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وقال رئيس بلدية عجلون الكبرى المهندس حسن الزغول إن البلدية من خلال غرفة العمليات والكوادر البشرية والاليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال وتلقي الملاحظات من المواطنين، مشيرا الى ان الكوادر عملت منذ مساء امس على تنظيف عبارات تصريف مياه الامطار في مختلف المناطق التابعة للبلدية.


واشار رئيس بلدية كفرنجة نور بني نصر إلى أنه تم تجهيز جميع آليات وكوادر البلدية من أجل تقديم الخدمات للمواطنين والتعامل والتجاوب المباشر مع الملاحظات التي تصل للبلدية، مبينا ان الكوادر الفنية في البلدية عملت على تنفيذ حملات تفقد لعبارات تصريف المياه في مجرى وادي كفرنجة والشوارع والمناطق المحيطة  .

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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