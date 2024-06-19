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الأربعاء، 19-06-2024 04:40 م

بلدية إربد الكبرى تبدأ بإزالة حظائر الأضاحي

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الوكيل الإخباري - دعت بلدية إربد الكبرى أصحاب حظائر بيع الأضاحي المنتشرة في عدد من مناطق البلدية إلى ضرورة إزالتها قبل عصر اليوم الأربعاء رابع أيام عيد الأضحى المبارك".

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وقال مدير المديرية في البلدية مأمون زيود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادرها وآلياتها ستبدأ اعتبارا من بعد عصر اليوم عمليات إزالة وتجريف مواقع بيع الأضاحي والذبح والزرائب وتعقيمها، داعيا إلى التعاون من قبل أصحاب الحظائر والزرائب لإزالة بقايا مظاهر الذبح والمخلفات الناتجة عنه.


وبين، أنه بتعاون أصحاب الحظائر والزرائب وبائعي الأضاحي تم جمع مخلفات الأضاحي ضمن اوعية مخصصة لذلك والمساعدة بتحميلها في الكابسات والقلابات التي عملت على مدار الساعة لنقلها الى مكب النفايات الذي خصص لهذه الغاية، فيما لم يتقيد بعض الأشخاص وبعض الحظائر بشكل فردي بالنظافة من خلال طرحها بالجزر الوسطية.

 




 

 


 

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