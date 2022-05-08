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بلدية إربد الكبرى : 8 ملايين دينار تكلفة أعمال صيانة الشوارع

الأحد، 08-05-2022 03:53 م

بلدية إربد الكبرى : 8 ملايين دينار تكلفة أعمال صيانة الشوارع

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الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية إربد الكبرى نبيل الكوفحي، الأحد، إن تكلفة أعمال الصيانة والترقيع لعدد من الشوارع التي تقوم بها البلدية ضمن اختصاصها تصل إلى 8 ملايين دينار.

وأكد الكوفحي لـ "المملكة"، أن البلدية ماضية في سياستها الهادفة لإنهاء جميع مظاهر الحفريات والهبوطات في الشوارع الرئيسية للمدينة ومناطقها.

وبين أن العمل يتم وفق الأولويات التي حددتها لجنة خاصة شكلتها البلدية لتقييم وضع الطرق والإشارة إلى أولويات العمل حسب حجم الضرر في الشوارع وأهمية استخدامها من قبل المواطنين بهدف الارتقاء بالطرق من مستوى متدن إلى مستوى مقبول أو جيد.

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