بلدية إربد: المؤشرات أظهرت تحسنا ملحوظا على أداء الموظفين

الوكيل الإخباري - أكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي أهمية تحمل المسؤولية لدى اتخاذ القرار، مشيراً لضرورة أن تكون جميع قرارت مدراء البلدية ضمن المعايير التي تحكم عملها والتي أعلن عنها سابقاً وأهمها التطوير والعدالة.

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وأضاف الكوفحي، خلال لقاء جمعه بمستشاري البلدية وعدد من المدراء وخبراء في تطوير الأداء المؤسسي، أن البلدية وضعت نصب أعينها عدداً من المسارات التي تعمل عليها جميعها بنفس الوقت وعلى رأسها النظافة وتحسين الطرق والأرصفة وإيجاد الحلول المرورية في المدينة إضافة لتطوير الأداء والتحول الرقمي وبدء الاستثمار، كما أنها لم تغفل المسؤولية المجتمعية لها.



وبين أن البلدية بدأت فعلاً بالعمل ضمن جميع هذه المسارات وقطعت أشواطاً مقبولة بالعديد منها خلال الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة الوصول لمدينة خضراء معرفية رقمية تنموية وأن الشعار الذي أطلقته البلدية بعنوان إربد غير والبلدية غير يهدف لتغيير الانطباعات السلبية لدى المواطنين عن العمل البلدي، مشيراً إلى أن هذا الأمر بدأ يؤتي ثماره فعلاً وقد استطاعت البلدية رفع منسوب ثقة المواطن فيها إضافة لكسب ثقة الحكومة والجهات المانحة بأعمالها ومشاريعها وخططها.



وزاد أن المؤشرات الأولية على أداء الموظفين والتزامهم تشير لتحسن ملحوظ كما أن البلدية باتت تشهد حالة جديدة تتمثل بعدم احتكار الرئيس للقرار، فكافة المسارات التي تحتاج إلى تفكير وتداخل بين الدوائر تشكل لها لجان مختصة وتكون هي صاحبة القرارات، كما قامت البلدية بتشكيل عدة مجالس جميعها صاحبة قرار حقيقي وليس مجرد رأي أو مشورة.