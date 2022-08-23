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الثلاثاء، 23-08-2022 06:19 م

بلدية إربد تباشر بتنفيذ حلول مرورية لدوار الثقافة وإشارة بردى

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الوكيل الاخباري - باشرت بلدية إربد الكبرى بتنفيذ حلول مرورية لدوار الثقافة وإشارة بردى، حيث ستسهم في تخفيض حدة الازدحامات المرورية بنسبة 50 بالمئة.

وقال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي خلال جولة له مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، اليوم الثلاثاء، إن هذه الحلول تتمثل بإنشاء دوارين موازيين لحدائق الملك عبد الله الثاني من جهة شارعي البتراء ووصفي التل، وإغلاق فتحات التفافية وإنشاء دوار على شارع إربد - حوارة قبل مطحنة حوارة لتشكيل منفذ للمركبات التي تقصد شمالي وشرقي إربد.

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