بلدية إربد تباشر بصيانة عدد من الطرق قبل حلول الشتاء

الوكيل الاخباري - باشرت بلدية إربد الكبرى، بتنفيذ أعمال صيانة لعدد كبير من الشوارع والطرق ضمن استعداداتها لفصل الشتاء.



وقال الناطق الإعلامي باسم البلدية رداد التل لـ (بترا)، اليوم الأربعاء، إن أعمال التعبيد التي تقوم بها البلدية ستشمل أكثر من 100 موقع، ومعظمها من بقايا الحفريات التي تقوم بها شركة مياه اليرموك، بالإضافة لما يقارب الـ 20 موقعاً قامت البلدية بحفرها بهدف إنشاء خطوط لتصريف مياه الأمطار، حيث ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بإعادة تعبيدها بشكل كامل.

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