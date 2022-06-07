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الثلاثاء، 07-06-2022 11:53 م

بلدية إربد تبحث مع مستثمرين مستجدات مشروع المركزي للخضار

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي اليوم مع عدد من تجار السوق المركزي ومستثمرين بحضور النائب خالد أبو حسان ورئيسي غرفة التجارة محمد الشوحة والصناعة هاني أبو حسان ورئيس وأعضاء لجنة السوق المركزي اخر المستجدات على مشروع السوق المركزي الجديد المنوي انشاؤه من قبل البلدية.

وقال الكوفحي ان هذا اللقاء يأتي تأكيداً لنهج الشراكة الذي اتبعته البلدية منذ اليوم الأول لاستلام المجلس البلدي الحالي مهامه، مؤكداً أهمية الحوار قبل البدء بمشروع بهذا الحجم بهدف إثراء الآراء، خاصة بوجود عدد من أصحاب الاختصاص والمستفيدين المباشرين من السوق والمهتمين، سواء كانوا مزارعين او تجار وأصحاب مال، وعاملين في العلاقات الدولية أو مهندسين ومخططين لهذا السوق.

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