بلدية إربد تبدأ بخطوات إقامة متنزه قومي

الوكيل الاخباري - أوعز رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، لدائرة الحدائق والمتنزه، البدء بمراجعة أملاك البلدية لاستصلاح قطعة أرض ذات مساحة مناسبة للمباشرة بإقامة منتزه قومي عليها مشيرا إلى إمكانية إقامة أكثر من منتزه في حال توفرت الأراضي المناسبة.



وطالب الكوفحي خلال جولة صباحية اطلع من خلالها على سير أعمال الدائرة، ضرورة إعادة تشجير الجزر الوسطية بما يتلاءم مع طبيعة كل منطقة ومساحة الجزر فيها، لافتا إلى تخفيض عدد أشجار الزيتون الذي بات يعيق حركة المشاة ويسهم في حجب الرؤيا للمارة والمركبات واستبداله بزراعة أشجار تنمو بشكل عامودي ولا تتساقط أوراقها باستمرار.

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