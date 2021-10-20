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الأربعاء، 20-10-2021 01:37 م

بلدية إربد تبدأ صيانة طرق قبل حلول فصل الشتاء

اربد


الوكيل الإخباري - باشرت بلدية إربد الكبرى، أعمال صيانة لعدد كبير من الشوارع والطرق ضمن استعداداتها لقدوم فصل الشتاء، وفق الناطق الإعلامي للبلدية رداد التل.

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وبين التل أن أعمال التعبيد ستشمل أكثر من 100 موقع معظمها من بقايا حفريات تنفذها شركة مياه اليرموك، إضافة إلى نحو 20 موقعا حفرتها البلدية بهدف إنشاء خطوط لتصريف مياه الأمطار، وستقوم خلال هذه الأيام بتعبيدها بشكل كامل.


وأشار إلى أن أعمال الصيانة ستشمل كذلك إنشاء مصدات مياه بالخلطة الإسفلتية الساخنة، إضافة لعدد من "المطبات" ستقوم البلدية بإنشائها وفق توصيات دائرة المرور في البلدية وقسم سير محافظة إربد.


وأضاف التل أن هذا العمل يأتي بالتوازي مع استمرار أعمال البلدية في الشوارع المقررة سابقا.


وأوضح أن هذه الأعمال ستتركز في مناطق واقعة شرق مجمع إربد المركزي وشارع المدينة المنورة وشارع زكي التل الواقع ضمن منطقة الرابية، إضافة إلى مواقع متفرقة في المدينة، حسب خطة وضعتها البلدية لمعالجة جميع الاختلالات قبل بدء موسم تساقط الأمطار.


 




 

 


 

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