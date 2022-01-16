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الأحد، 16-01-2022 06:49 م

بلدية إربد تتحول إلى وضع الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية إربد الكبرى رفع حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي من الخفيفة إلى المتوسطة؛ بناء على تطورات الأحوال الجوية وتزايد غزارة الأمطار.

وبين مدير الطوارئ في البلدية، المهندس نبيل أبو الزيت، اليوم الأحد، أن البلدية تعاملت مع 6 شكاوى تمثلت معظمها في ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع، حيث قامت فرق الطوارئ بمعالجتها ووضع مصدات للمياه أمام المنازل لتفادي مداهمة المياه، إضافة إلى إعادة فتح مناهل شبكات تصريف مياه الأمطار المغلقة.

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