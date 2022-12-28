بلدية إربد تدعو المكلفين للاستفادة من اعفاءات ضريبة المسقفات قبل نهاية العام

الوكيل الاخباري- دعت بلدية إربد المكلفين للمبادرة بتسديد الذمم المستحقة عليهم بدل ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، قبل انتهاء فترة الإعفاءات مع نهاية دوام السبت المقبل.

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وأشارت البلدية في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن المكلفين الذين يقومون بتسديد هذه الضريبة قبل نهاية العام الحالي سيستفيدون من قرار مجلس الوزراء القاضي بالإعفاء الكامل من الغرامات، إضافة إلى الإعفاء من أصل الضريبة بنسبة 10 بالمئة في حال الدفع النقدي، و15 بالمئة في حال الدفع الإلكتروني للابنيه السكنية والزراعية.



ولفتت إلى أن الإعفاءات تشمل أيضا نسبة 20 بالمئة في حال الدفع النقدي و25 بالمئة في حال الدفع الإلكتروني للابنية التجارية والصناعية المفروضة على السنة الحالية والسنوات السابقة.



وقررت البلدية تمديد دوام مديرية ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) يوميا حتى الساعة الخامسة والنصف مساء، إضافة إلى دوام يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المكلفين الاستفادة من هذه الإعفاءات.