الخميس 07-04-2022
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بقانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد

السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

صدور قانون الانتخاب بالجريدة الرسمية

بلدية إربد تدعو المواطنين للاستفادة من فترة الإعفاءات

الجامعة العربية تدعو لتضافر الجهود للحفاظ على صحة الإنسان

الفايز يؤكد ضرورة التركيز على التعليم التقني

بحث إمكانية مشاركة المكسيك في مهرجان جرش

جولات رقابية على أسواق الأغوار الشمالية وتحرير 5 مخالفات

تعرف على قائمة الأثرياء العرب لعام 2022 - أسماء

الاغوار الشمالية: تحويل شخصين انتهكا حرمة رمضان للمدعي العام

الخميس، 07-04-2022 06:22 م

بلدية إربد تدعو المواطنين للاستفادة من فترة الإعفاءات

3202228203211476030434


الوكيل الاخباري - دعت بلدية إربد الكبرى المواطنين والمكلفين الذين لم يبادروا لغاية الان بتسديد ما يترتب عليهم من ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) إلى تسديدها قبل نهاية شهر حزيران المقبل؛ للاستفادة من الإعفاءات التي أقرها مجلس الوزراء.

وأوضحت البلدية، في بيان اليوم الخميس، صادر عن دائرة المسقفات، أنه وفي حال الدفع قبل 30/6/2022 سيحصل المكلفون على إعفاء كامل من الغرامات المرتبة على التأخير.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
إرادة ملكية

إرادة ملكية بقانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد

420223105024991541818

صدور قانون الانتخاب بالجريدة الرسمية

1

الفايز يؤكد ضرورة التركيز على التعليم التقني

1

بحث إمكانية مشاركة المكسيك في مهرجان جرش

320222820231356897646

جولات رقابية على أسواق الأغوار الشمالية وتحرير 5 مخالفات

main_image5cefd7bc6a961

ارتفاع عدد زوار الموقع الأثري في جرش بنسبة 65%

أخبار متعلقة
1

بلدية غرب إربد تبحث مع خبراء ألمان تطوير مصنع الحاويات

3202222184942999746111

وزيرة الثقافة: نسعى لشراكة ممتدة مع بلدية إربد

f

بلدية إربد تبدأ بخطوات إقامة متنزه قومي

3202213173517924618505

بلدية الطفيلة الكبرى تفتتح وحدة لتمكين المرأة

320222163653908790864

اسناد 4 تُهم لشخص حاول حرق قاضي بمحكمة صُلح الوسطية

3202212204427950161530

تركيب كاميرات لمراقبة السرعة في شوارع اربد