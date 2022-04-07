بلدية إربد تدعو المواطنين للاستفادة من فترة الإعفاءات

الوكيل الاخباري - دعت بلدية إربد الكبرى المواطنين والمكلفين الذين لم يبادروا لغاية الان بتسديد ما يترتب عليهم من ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) إلى تسديدها قبل نهاية شهر حزيران المقبل؛ للاستفادة من الإعفاءات التي أقرها مجلس الوزراء.



وأوضحت البلدية، في بيان اليوم الخميس، صادر عن دائرة المسقفات، أنه وفي حال الدفع قبل 30/6/2022 سيحصل المكلفون على إعفاء كامل من الغرامات المرتبة على التأخير.

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