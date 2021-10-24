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الأحد، 24-10-2021 07:24 م

بلدية إربد تستكمل استعداداتها لفصل الشتاء

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الوكيل الاخباري - أنهت بلدية إربد الكبرى استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء ومعالجة المشاكل التي حدثت في فصل الشتاء الماضي، بتنفيذ أعمال الصيانة للشوارع وشبكات تصريف المياه والعبارات ومجاري الأودية.

وقال مساعد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى للشؤون الهندسية ومدير مديرية التنفيذ والصيانة المهندس نبيل أبو الزيت، في تصريح صحافي، اليوم الأحد، إن البلدية قامت بالاستعداد المبكر لفصل الشتاء بحملة من الإجراءات والأعمال، والتي تمثلت بتنظيف "الجريلات" ومجاري الأودية وعبارات تصريف مياه الأمطار ومقاطع الشوارع الأمر الذي سيسهم بشكل كبير بتقليل الشكاوى والملاحظات التي كانت ترد الى غرفة الطوارئ والعمليات في موسم الشتاء الماضي.

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