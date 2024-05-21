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الثلاثاء، 21-05-2024 02:55 م

بلدية إربد تطلق منصة شكاوى

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الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية إربد الكبرى، بالشراكة مع فريق شارك من رشيد للنزاهة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، "منصة شكاوى" لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية بين البلدية والمواطنين.

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وبحسب بيان للبلدية اليوم الثلاثاء، قال رئيسها نبيل الكوفحي، إن البلدية تسعى دائما للنهوض بالعمل البلدي بمختلف الجوانب، وسبق لها أن حولت عملية اتخاذ القرارات فيها إلى صناعة القرارات، ما يعني أن جميع القرارات تصدر من قبل لجان متخصصة.


وأكد أن البلدية منحت كل جهة فيها صلاحياتها الكاملة سواء كان الرئيس أو المجلس البلدي والمستشارين والمساعدين، والمدراء ورؤساء الأقسام، كما أنها شكلت لجنة خاصة للنظر بتظلمات موظفيها.


وبين أن البلدية طورت عدة وسائل للتواصل مع المواطنين من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو أرقام خاصة بالشكاوى، إضافة إلى عقد لقاءات لرئيس البلدية مع المراجعين واستقبال ملاحظاتهم، كما شاركت بعدة مسابقات ونالت جوائز كبرى مرتبطة بالحوكمة والشفافية.

 

 




 

 


 

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