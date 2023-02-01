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الأربعاء، 01-02-2023 04:30 م

بلدية إربد تعاملت مع 48 شكوى منذ بدء المنخفض الجوي

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الوكيل الاخباري- تعاملت فرق طوارئ بلدية إربد الكبرى، منذ بدء المنخفض الجوي ، مع 48 شكوى، 15 منها حالة مداهمة المياه لمنازل المواطنين، بعد وصول شكاوى من ارتفاع منسوب المياه في عدة شوارع خلال المنخفض الجوي أدى إلى تشكل برك وألحق أضرارا بالمركبات وبحركة السير.اضافة اعلان


وتمثلت معظم الشكاوى بارتفاع منسوب مياه الأمطار في بعض الطرق، ووجود تجمعات للمياه في مواقع أخرى، حيث قالت البلدية إنه "جرى معالجة جميع الشكاوى الواردة والتعامل حاليا مع 15 حالة إضافية".

وتعاملت البلدية مع سقوط أشجار بفعل الرياح، كان من أبرزها سقوط شجرة ضخمة في شارع فوزي الملقي تسببت بإغلاق الطريق لبعض الوقت، وقصّت البلدية الشجرة وجرى ترحيلها وإعادة فتح الشارع أمام المركبات بشكل مباشر.

البلدية، تقول إنه تتابع جميع حفريات المشاريع المختلفة في المدينة، ووضعت مواد "بايس كورس" في أجزاء واسعة من هذه الحفريات كحل مؤقت لحين انتهاء المنخفض وتعبيدها بالطرق الصحيحة.

 




 

 


 

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