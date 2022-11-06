بلدية إربد تعلن جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية

الوكيل الاخباري - أكدت بلدية إربد الكبرى جاهزيتها التامة لاستقبال فصل الشتاء، بعد أن أنهت جميع الاستعدادات اللازمة بوقت مبكر.



وقال رئيس البلدية الدكتور المهندس نبيل الكوفحي في بيان اليوم الأحد، إن البلدية بدأت منذ فترة طويلة بتنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالاستعداد لفصل الشتاء من خلال تفقد مجاري الأودية في كافة المناطق والتأكد من عدم وجود أي إغلاقات أو عوائق بداخلها من شأنها منع تدفق المياه فيها.



وأضاف الكوفحي، إن حملات مكثفة بدأت منذ أشهر استهدفت صيانة وتنظيف جميع المناهل الخاصة بتصريف مياه الأمطار "الجريلات" وشملت جميع شوارع المدينة، مشيراً في ذات الوقت لإنشاء شبكات جديدة لتصريف مياه الأمطار في المناطق التي تم رصدها خلال الشتاء الماضي وتبين معاناتها من تجمع المياه وارتفاع منسوبها خلال سقوط الأمطار.

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