بلدية إربد تعلن حالة الطوارئ القصوى

الوكيل الاخباري -

إربد

اضافة اعلان





أعلنت بلديةالكبرى اليوم الاثنين حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي القادم والمتوقع بدء تأثيره على المملكة اعتباراً من مساء الثلاثاء.وقال الناطق الإعلامي في البلدية رداد التل في تصريحات صحفية إن جميع فرق الطوارئ في البلدية على أهبة الاستعداد للتعامل مع المنخفض الجوي المقبل ، موضحاً أن البلدية تقدم الخدمة لجميع المواطنين في الظروف غير الاعتيادية من خلال أربعة فرق طوارئ موزعة شمال المدينة وجنوبها وشرقها بالإضافة إلى غرفة الطوارئ الرئيسية.وكانت بلدية اربد الكبرى نشرت ارقام الطوارئ العاملة على مدار الساعة وهي: 0790570555و0780570555و027240034و027243909بالاضافة الى تقديم الشكاوى والصور عبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0770415335