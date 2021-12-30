بلدية إربد تفتح أبوابها يوم غد الجمعة

الوكيل الإخباري - تعلن بلدية اربد الكبرى بأن مديرية ضريبة الابنية والاراضي (المسقفات) ستفتح أبوابها ليوم غد الجمعة الموافق ٣١ /١٢ /٢٠٢١ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين تسديد ما يترتب عليهم من ضرائب والاستفادة من اليوم الأخير من قرار الإعفاء الصادر عن مجلس الوزراء باعفاء كامل للغرامات المترتبة عن السنوات السابقة.

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بالاضافة الى اعفاء من أصل الضريبة بنسبة 10% في حال الدفع النقدي و15% في حال الدفع الالكتروني للأبنية السكنية والزراعية واعفاء من أصل الضريبة بنسبة 20% في حال الدفع النقدي و25% في حال الدفع الالكتروني للأبنية التجارية والصناعية المفروضة على السنة الحالية والسنوات السابقة.



بالإضافة إلى إعفاءات المواطنين من تراخيص الإنشاءات وبدل المواقف والتي تصل لما نسبته ٢٥٪.

