الخميس 30-12-2021
الوكيل الاخباري

الطاقة: توجه لاستخدام مركبات كهربائية في النقل العام

منخفضان قادمان إلى المملكة وتحذيرات من تشكل السيول

توجه لإلزام موظفي القطاع العام على تلقي جرعة لقاح كورونا الثالثة

هام من الضمان بشأن زيادة أجر المشتركين في 2022

الوكيل ينشر مسودة قانون الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الأعمال

وزير الصحة : 800 إصابة أوميكرون في المملكة

في حادثة مؤسفة.. مُسن يتعرض لهجوم من 20 كلب ضال بوسط البلد

الصبيحي: الحكومة ترهق الضمان الاجتماعي

السير: خطة مرورية خلال امتحان تكميلية التوجيهي

عويس: 90 % من طلبة التكميلي تلقوا لقاح كورونا

الخميس، 30-12-2021 11:15 ص

بلدية إربد تفتح أبوابها يوم غد الجمعة

إربد


الوكيل الإخباري - تعلن بلدية اربد الكبرى بأن مديرية ضريبة الابنية والاراضي (المسقفات)  ستفتح أبوابها ليوم غد الجمعة الموافق ٣١ /١٢ /٢٠٢١ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين تسديد ما يترتب عليهم من ضرائب والاستفادة من اليوم الأخير من قرار الإعفاء الصادر عن مجلس الوزراء باعفاء كامل للغرامات المترتبة عن السنوات السابقة.

اضافة اعلان


بالاضافة الى اعفاء من أصل الضريبة بنسبة 10% في حال الدفع النقدي و15% في حال الدفع الالكتروني للأبنية السكنية والزراعية واعفاء من أصل الضريبة بنسبة 20% في حال الدفع النقدي و25% في حال الدفع الالكتروني للأبنية التجارية والصناعية المفروضة على السنة الحالية والسنوات السابقة.


بالإضافة إلى إعفاءات المواطنين من تراخيص الإنشاءات وبدل المواقف والتي تصل لما نسبته ٢٥٪.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
shutterstock_72539902

دعوة لتشجيع المزارعين على الزراعة العضوية

0L5A9529

توجه لإلزام موظفي القطاع العام على تلقي جرعة لقاح كورونا الثالثة

12202128114241310501827

هام من الضمان بشأن زيادة أجر المشتركين في 2022

المفرق

خطة لربط المسارات السياحية بالمفرق بمحافظات أخرى

0L5A0173

الوكيل ينشر مسودة قانون الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الأعمال

هواري 1

وزير الصحة : 800 إصابة أوميكرون في المملكة

أخبار متعلقة
2202014235015342087500

زيادة على اسعار الهايبرد تصل لـ 3000 دينار اذا اتخذت الحكومة هذا القرار