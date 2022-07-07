بلدية إربد: تكثيف حملات النظافة قبل حلول عيد الأضحى

الوكيل الإخباري - تواصل كوادر دائرة البيئة في بلدية إربد الكبرى بالتشارك مع القطاع الخاص حملات النظافة الشاملة والمتوزعة بجميع مناطق البلدية.

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وباشرت البلدية بهذه الحملات مطلع هذا الأسبوع مستهدفة الوصول لمدينة نظيفة وساحات آمنة وخالية من النفايات والأنقاض قبل حلول عيد الأضحى المبارك.



وكان رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي أكد على أهمية هذه الحملات بتقديم الخدمات للمواطنين وإشعار القطاع الخاص ومالكي الآليات بواجبهم تجاه مدينتهم وبأهمية الشراكة في العمل، وان البلدية أرادت استلهام واستنهاض مسؤوليتهم تجاه المدينة مبدياً شكره الكبير على ما أبدوه من تعاون كامل ومقدراً هذا الأمر اشد التقدير.



من جهته قال مدير دائرة البيئة في البلدية مأمون الزيود ان هذه الحملات تقام بنفس الوقت في مختلف المناطق وتستمر منذ ساعات الصباح الباكر وحتى المساء مشدداً على أهمية تعاون المواطنين مع البلدية وخاصة خلال الأيام الأخيرة التي تسبق بدء عيد الأضحى المبارك.



كما أكد الزيود ان خدمات النظافة والبيئة التي تقدمها البلدية مستمرة طيلة أيام عطلة العيد آملاً من المواطنين الالتزام بأوقات طرح النفايات التي حددتها البلدية إضافة لأهمية وضعها في الأماكن المخصصة لها والابتعاد عن رمي النفايات وطرح الأنقاض بشكل عشوائي.