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الأربعاء، 22-12-2021 05:58 م

بلدية إربد تمدد دوام مديرية المسقفات

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الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية إربد الكبرى عن تمديد دوام مديرية ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) لغاية الساعة الخامسة مساء اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى نهاية العام الحالي.

وقال الناطق الاعلامي لبلدية إربد، رداد التل، إن البلدية قررت كذلك استمرار عمل الدائرة أيام الجمع والعطل الرسمية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمام المكلفين لتسديد ما يترتب عليهم من ضرائب والاستفادة من قرار الإعفاء الصادر عن مجلس الوزراء بإعفاء كامل الغرامات المترتبة عن السنوات السابقة.

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