الإثنين 10-05-2021
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الإثنين، 10-05-2021 04:38 م

بلدية إربد تمهل اصحاب البسطات لإزالتها حتى نهاية عطلة العيد

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الوكيل الاخباري- أمهلت بلدية إربد الكبرى أصحاب البسطات والباعة المتجولين حتى نهاية عطلة العيد لإزالة بسطاتهم واعتداءاتهم على الأرصفة والشوارع، وخصوصا في الوسط التجاري للمدينة الذي يشهد انتشارا واسعا وكثيفا للبسطات.

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وقال رئيس لجنة البلدية قبلان الشريف، اليوم الاثنين، إن كوارد البلدية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ستعمل على إزالة جميع مظاهر الاعتداء على الأرصفة والشوارع التي تشكلها البسطات والباعة المتجولون بكل حزم، ولن يسمح باي اعتداء على الشوارع سواء من البسطات والباعة المتجولين واصحاب المحال التجارية الذين يعرضون بضائعهم امام محالهم التي تحتل جزءا كبيرا من الارصفة، وتتجاوز 60 سم من باب المحل التجاري.


واضاف أن البلدية وضعت إعلانات في الشوارع الرئيسة تحذر من استمرار الاعتداء على الأرصفة والشوارع بعد عطلة العيد تحت طائلة المسؤولية والمصادرة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين.

 




 

 


 

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