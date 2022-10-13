الخميس 13-10-2022
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الخميس، 13-10-2022 11:17 ص

بلدية إربد تناشد المواطنين

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الوكيل الإخباري - ناشدت بلدية اربد الكبرى المواطنين بضرورة تفقد غطاسات المياه، خاصة لسكان طوابق التسوية، وذلك قبل بدء الموسم المطري. 

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وقالت البلدية في بيان لها، إنه لا بد من التأكد من عمل شفاطات المياه وعدم شبك المناهل المنزلية بخطوط تصريف مياه الأمطار، إضافة لعدم ربط خطوط تصريف المياه المنزلية بمناهل الصرف الصحي، مع أهمية تثبيت جمع الألواح والأجسام القابلة للتطاير.


وشددت على عدم إلقاء النفايات والأنقاض بشكل عشوائي والتي تسبب بإغلاق المناهل المخصصة لتصريف مياه الأمطار في الشوارع، مما يؤدي لتعطل عملها وارتفاع منسوب المياه في الطرق حال سقوط الأمطار.


 




 

 


 

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