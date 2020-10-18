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الأحد، 18-10-2020 09:53 م

بلدية إربد تنجز عدداً من المشاريع الخدمية خلال الحظر

اربد


الوكيل الاخباري - استثمرت بلدية اربد الكبرى، فترة الحظر الشامل نهاية الأسبوع الماضي بإنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية لشوارع حيوية في مدينة اربد.
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وقال رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني لـ(بترا)، اليوم الأحد، إن هذه المشاريع تمثلت بإنجاز أعمال الخلطة الأسفلتية في شارع الملك عبدالله الثاني ومداخل مجمع السفريات المركزي من جهاته الأربع.

وأضاف، أن المشاريع شملت كذلك تنفيذ خطوط ناقلة وقطع الشارع الرئيسي - شارع الملك فيصل الثاني - الذي يربط شارع الستين على مدخل اربد الغربي مع طريق الأغوار الشمالية "منطقة وادي الغفر"، إضافة إلى ربط خطوط تصريف مياه الأمطار بالجهة المقابلة لوادي الغفر.

وأشار بني هاني إلى أنه تم خلال فترة الحظر تنفيذ خطوط تصريف لمياه الأمطار في منطقة البارحة/النصر، بطول 200 متر لمعالجة مشكلة تجمع مياه الأمطار في شارع القدس والتي عادة ما تتسبب بارتفاع منسوبها وتشكل خطراً على حياة المواطنين، إضافة إلى تنفيذ خط تصريف مياه أمطار خلف اربد مول بطول 250 متراً طولياً، في شارع زكي التل لمعالجة تجمع مياه الأمطار.

كما تم وضع حجر كندرين في شارع الملك عبدالله الثاني ضمن مشروع إنشاء أرصفة وجزر وسطية وتقاطعات مرورية تمهيداً لإنشاء دواوير في مناطق مرورية حرجة في الشارع.

 




 

 


 

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