بلدية إربد تنجز مشاريع ب350 ألف دينار في حوارة

الوكيل الاخباري- قال الناطق الإعلامي لبلدية اربد الكبرى غيث التل، إن البلدية نفذت عدة مشاريع لتأهيل بنية تحتية في منطقة حوارة، بتكلفة ناهزت 350 ألف دينار.

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وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الأحد، أن البلدية أنهت العام الماضي تعبيد وصيانة أعمال أكثر من 60 ألف متر مربع من الشوارع في المنطقة، وفتح طرق بمساحة تقارب 11 ألفا بالإضافة إلى رفع أغطية مناهل تصريف مياه أمطار، وبناء حجر كندرين، وطلاء أرصفة.



وأوضح، ان البلدية استبدلت 1700 وحدة إنارة في حوارة بأخرى موفرة للطاقة، وتركيب العشرات من وحدات الإنارة الإضافية، مشيرا إلى أن البلدية نفذت منذ بداية العام الحالي 10 حملات نظافة شاملة شملت تجريف ساحات وجنبات الطرق وإزالة النفايات والأنقاض من الساحات، بالإضافة لعمليات تشجير في شارع البتراء.