الأحد 21-07-2024
الوكيل الاخباري
 

ولي العهد ينشر رابط التسجيل بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

بلدية إربد تنذر محلات تستخدم مضخمات صوت مزعجة

مصدر بالخدمات الطبية يكشف الموعد المتوقع لولادة المولود الأول لولي العهد

اعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية

أمير كرارة يكشف أحدث أعماله السينمائية

3 شهداء في رفح

إصابة 6 عسكريين إسرائيليين بمعارك غزة خلال 24 ساعة

الخرابشة: موافقة الحكومة العراقية على تمديد مذكرة تفاهم تجهيز النفط بنفس الشروط التعاقدية

قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء

تحذير صادر عن الغذاء والدواء بشأن حقن الحديد الوريدية

الأحد، 21-07-2024 05:04 م

بلدية إربد تنذر محلات تستخدم مضخمات صوت مزعجة

1000516480


الوكيل الإخباري - وجهت بلدية إربد الكبرى، إنذارات لمحلات تجارية استخدمت مضخمات صوت بعد شكاوى لمتسوقين وسكان وأصحاب محلات أخرى.

اضافة اعلان


وقال مدير مديرية الشؤون الصحية والبيئية في البلدية المهندس يحيى العمري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الفرق الرقابية التابعة للبلدية ستصادر تلك الأجهزة المتسببة للإزعاج، وإغلاق المحال في حال تكرار هذه المخالفة، وبالتنسيق مع الحاكمية الإدارية في محافظة إربد.


وأشار إلى أن البلدية تأخذ بعين الاعتبار جميع الشكاوى المتعلقة بالإزعاج الذي تسببه بعض المحال التجارية نتيجة استخدامهم للسماعات والمايكروفونات بصوت عال، مؤكدا أن البلدية مستمرة بتعزيز المراقبة الصحية على الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية ولجنة السلامة العامة بالمحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1000516494

ولي العهد ينشر رابط التسجيل بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

1000516486

26.6 مليون دينار حجم التمويل الأجنبي للجمعيات والشركات غير الربحية

1000516481

بدء عمل مركز التجارة الإلكترونية تجريبيا 15 آب المقبل

WhatsApp-Image-2024-07-21-at-4.40.34-PM

مصدر بالخدمات الطبية يكشف الموعد المتوقع لولادة المولود الأول لولي العهد

63855080056223192930

اعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية

1721567281550

بلدية الجيزة توقع اتفاقية لإنشاء مبنى مركزي بتكلفة 3 ملايين دينار

أخبار متعلقة
1720903795792

بلدية إربد تواصل خطتها لصيانة وتعبيد الطرق

file (17)

رابطة كتاب إربد تنظم أمسية شعرية لدعم صمود الأهل في غزة

1720296814978

ملتقى إربد الثقافي ينظم ندوة حول صمود الشعب الفلسطيني

تعريف_القرآن_الكريم

أوقاف إربد الأولى تُجهز 215 مركزاً صيفياً لتحفيظ القرآن الكريم

مبنى بلدية اربد الكبرى

بلدية إربد تزيل مخالفات واجترار كهرباء

280825_1_1625566204

بلدية إربد: تحرير 30 مخالفة لحظائر بيع الأضاحي