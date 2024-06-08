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السبت، 08-06-2024 03:40 م

بلدية إربد تواصل خطتها لصيانة وتعبيد الطرق

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الوكيل الاخباري- واصلت بلدية إربد الكبرى، أعمال الصيانة للشوارع في مناطقها، ضمن خطة لتعبيد وصيانة الطرق خلال فصل الصيف، وحسب الأولويات والخطط الموضوعة لذلك.

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وتفقد رئيس البلدية الدكتور المهندس نبيل الكوفحي جانب من أعمال التعبيد في منطقة علعال، بالإضافة لأعمال تعبيد بمادة السيل كوت لعدد من الشوارع في منطقة حكما.


كما تفقد الكوفحي بحضور رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية في منطقة المغير منذر القبلان، أعمال التعبيد بمادة السيل كوت، التي تنفذها البلدية لعدد من الطرق داخل المغير، وستشهد المنطقة أعمال تعبيد بالخلطة الإسفلتية الساخنة بعد عطلة العيد.


وتفقد الكوفحي أيضا بحضور رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية في منطقة مرو، عبدالله العمري، أعمال التعبيد التي تقوم بها مديرية المشاريع الهندسية لعدد من شوارع المنطقة.

 




 

 


 

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