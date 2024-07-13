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السبت، 13-07-2024 11:54 م

بلدية إربد تواصل خطتها لصيانة وتعبيد الطرق

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الوكيل الإخباري - واصلت بلدية إربد الكبرى أعمال الصيانة والنظافة للشوارع في جميع مناطقها، ضمن خطة تعبيد وصيانة الطرق خلال فصل الصيف.

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وباشرت كوادر مديرية التنفيذ والصيانة أعمال صيانة وتعبيد عدد من شوارع حي البياضة في منطقة الروضة، فيما أجرت كوادر البلدية أعمال تعبيد في محيط مستشفى الأميرة بسمة التعليمي.


واستكملت مديرية المشاريع الهندسية في بلدية إربد الكبرى أعمال التعبيد في منطقة البارحة وتم العمل في عدد من شوارع حي الطوال وجرت توسعة المدخل الواصل بين الحي وشارع القدس الجزء المتعارف عليه باسم "شارع الماسورة"، فيما جرى تعبيد محيط دوار أم الجدايل.


وأكدت بلدية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنها باشرت إجراء دراسات على أرض الواقع تمهيداً للعمل في شارع الرازي الواصل بين مجمع الأغوار الجديد وحي زبدة فركوح "إربد مول".


وأشارت البلدية إلى أن هذه الدراسات تشمل إجراء توسعة للشارع وإنشاء جزيرة وسطية وإنارة في أجزاء واسعة منه لضمان إجراء الصيانة اللازمة له بأعلى المواصفات وبما يخدم السكان والمارين منه، لافتة إلى أن مهندسي البلدية يقومون بشكل مكثف بإجراء فحوصات للطريق للتأكد من حاجته لإعادة إنشاء في بعض الأجزاء.


ونظمت مديرية النظافة العامة في بلدية إربد الكبرى على مدى اليومين الماضيين حملات نظافة شاملة لجميع الميادين داخل حدود البلدية.


وأطلقت مديرية النظافة العامة في البلدية حملات نظافة بشكل يومي وفي جميع المناطق، إلى جانب العمل اليومي الذي تقوم به وهو جمع النفايات ونقلها للمكبات وكنس الشوارع والطرقات.

 




 

 


 

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