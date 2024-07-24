بلدية إربد توسع مبادرة البنك الأخضر الخيري

الوكيل الاخباري-

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أعلنت بلدية إربد الكبرى توسيع مبادرة "البنك الأخضر الخيري" التي أطلقتها قبل أشهر عدة ؛ عبر وضع 4 صناديق جديدة بمواقع عدة في المحافظة.وقالت البلدية في بيان الأربعاء، إن توسيع المبادرة جاء إثر النتائج المبشرة التي حققتها، حيث بات صندوق الملابس المستعملة أمام جامعة "اليرموك"، مقصداً للكثير من فاعلي الخير، مؤكدةً أنها ستقوم بتصنيع مجموعة أخرى من الصناديق وستوزعها على مناطق يتم اختيارها لاحقا.ووضعت البلدية صناديق الملابس المستخدمة في الجهة الشرقية من مبنى البلدية، وأمام حدائق الملك عبد الله، بجانب مبنى إذاعة "هوا إربد"، وأمام مسجد "الفيحاء" في مجمع الشيخ خليل.ودعت المواطنين للتبرع بالألبسة الزائدة عن حاجتهم ووضعها داخل الصندوق حيث تقوم كوادر البلدية بجمعها، ومن ثم توزيعها على الجمعيات الخيرية.