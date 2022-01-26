بلدية إربد: جاهزون للتعامل مع تطورات الحالة الجوية

الوكيل الإخباري - أكدت بلدية اربد الكبرى جاهزيتها الكاملة للتعامل مع تطورات الحالة الجوية و بدء تأثر المملكة بالمنخفض الجوي اعتباراً من ظهر اليوم الأربعاء.

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وقال الناطق الإعلامي للبلدية رداد التل ان كوادر البلدية جاهزة للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة المتوقعة ومعالجة الملاحظات والشكاوى التي ترد إلى غرف الطوارئ وعلى مدار 24 ساعة من خلال غرفها الموزعة في مناطق بلدية اربد الكبرى كافة.

وأضاف التل ان بلدية اربد الكبرى قامت بفتح ثلاث غرف رئيسية للطوارئ مجهزة بكافة المعدات والآليات والماتورات المخصصة لشطف المياه وأنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع جميع الحالات الطارئة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.



ودعا التل المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرف العمليات على الأرقام التالية: ( 0790570555، 0780570555، 027240032، 027240034) وإرسال الشكاوى والملاحظات عبر تطبيق واتس اب على الرقم (0770415335) او عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة في بلدية اربد الكبرى، مشيراً إلى وجود خمس فرق وورش تعمل في الميدان بشكل مستمر، وأن جميع الآليات تم توزيعها بشكل يسهم في تأمين وصولها إلى المناطق المتوقع تساقط الثلوج بها بشكل فوري.



وطالب التل المواطنين ضرورة عدم الخروج من منازلهم إلا للحالات الضرورية حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم، ولتمكين كوادر البلدية من العمل بحرية في الميدان، بالإضافة ضرورة ربط مزاريب المياه المتدفقة من أسطح المنازل بالطريقة الصحيحة.