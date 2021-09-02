بلدية إربد لـ الوكيل : التحقيق في حادثة الاعتداء على طفل

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي في بلدية إربد الكبرى رداد التل أنه تم تشكيل لجنة تحقيق بحادثة ادعاء مواطن تعرض ابنه للضرب من قبل 3 موظفين من البلدية ، ليصار إلى اتخاذ الإجراء الإداري المناسب بحقهم.

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وبين التل الخميس لـ"الوكيل الإخباري" أن البلدية ترفض اعتداء الموظفين على الطفل (13) عاما.

"البلدية لن تتهاون في اتخاذ الاجراء المناسب بحق الموظفين في حال ثبت اعتدائهم على الطفل" ، وفق التل.



وكان ذوو الطفل بينوا أن ابنهم ذهب برفقتهم إلى إحدى الحدائق في المحافظة، وقد منعه موظفو الحديقة من الدخول إليها ، ما أدى إلى حدوث ملاسنة مع الطفل وبعدها ضربه من قبل الموظفين.