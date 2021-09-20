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الإثنين، 20-09-2021 02:05 م

بلدية إربد لـ الوكيل: نتابع المخالفات المتعلقة بـ'الأوتو بارك'

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- اكد الناطق الاعلامي باسم بلدية إربد الكبرى رداد التل اليوم الاثنين، إن البلدية ستقوم بمتابعة شكوى المواطنين بما يخص بطاقة "الاوتو بارك" التي تباع في الشوارع مقابل اصطفاف المركبة.

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وقال التل لـ "الوكيل الاخباري" إن البلدية ستقوم بالمتابعة مع المستثمر وفرض الرقابة  لحل مشكلة المخالفات المرورية بالرغم من شراء السائق بطاقة "الاوتو بارك" للسماح له بركن بركبته.

 

وكان قد وصل "الوكيل الإخباري" شكوى من المواطن محمد القيصي بقيام المسؤول عن المصفات في إربد بمخالفته بالرغم من شراءه بطاقة "الأوتو بارك".

 

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