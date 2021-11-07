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بلدية إربد لـ الوكيل: 4 غرف طوارئ رئيسية استعدادا لفصل الشتاء

الأحد، 07-11-2021 09:55 ص

بلدية إربد لـ الوكيل: 4 غرف طوارئ رئيسية استعدادا لفصل الشتاء

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم بلدية إربد الكبرى رداد التل اليوم الأحد أنه تم اغلاق كافة وحدات تصريف مياه الأمطار لمنع دخول النفايات والأتربية استعدادا لاستقبال فصل الشتاء.

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وقال التل بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إنه تم تهيئة 4 غرف رئيسية للطوارئ في المحافظة منها غرفة حكما وغرفة المحافظة وغرفة لواء بني عبيد وغرفة الطوارئ المركزية بدائرة التنفيذ والصيانة بالبلدية.

 

وأشار إلى ان كوادر البلدية بكاملها من اليات وجرافات وكافة الموارد جاهزة، لاستقبال مياه الامطار والبلدية تعمل الآن بعطاء "الترقيع" لصيانة أعمال الحفريات وتصويب الحفر.

 

ونوه إلى ضرورة استمرار تنظيف مجاري المياه، مؤكدا على اصحاب المنازل عدم  ايصال الصرف الصحي على وحدات تصريف مياه الأمطار والتاكد من سلامة المصرف.

 

وبين أن البلدية تعمل بنهاية فصل الصيف على اغلاق كافة وحدات تصريف مياه الأمطار بالواح صاجية لمنع دخول الاتربية، مضيفا أنها تعمل على تنظيف العبارات الاودية.

 

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