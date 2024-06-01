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السبت، 01-06-2024 01:44 م

بلدية اربد الكبرى تواصل خطتها لصيانة وتعبيد الطرق

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الوكيل الاخباري- واصلت بلدية اربد الكبرى، أعمال الصيانة والنظافة للشوارع في جميع مناطقها، ضمن خطة تعبيد وصيانة الطرق خلال فصل الصيف.

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واطلع رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي على سير العمل وبدء كشط شارع بيت راس الرئيسي، ضمن مشروع إعادة تعبيد الطريق الذي تنفذه مديرية الأشغال العامة وبتمويل كامل من مجلس محافظة اربد.


كما تفقد الكوفحي أعمال التعبيد التي تقوم بها مديرية التنفيذ والصيانة في عدد من شوارع منطقة الروضة بالقرب من مدارس الجيل الجديد، وأعمال التعبيد في منطقة الهاشمية وأجزاء واسعة من الطريق الواقع شمال ميدان حسن التل داخل المدينة الصناعية، إضافة إلى تعبيد بعض الطرق في منطقة حكما.


وأكد ان البلدية ماضية في خطتها لصيانة الطرق وان هذا الصيف سيشهد تعبيد عدد كبير من الشوارع في مختلف مناطق المدينة، وحسب الأولويات والإمكانيات المتاحة، وان البلدية تضع أولويتها دائماً لتحسين البنى التحتية وتقديم خدمات تنال رضى المواطنين.


وقام فريق مشترك من البلدية والمحافظة ودائرة الآثار العامة ومديرية بيئة محافظة اربد بالكشف على واقع الحال لإيجاد الحلول المناسبة للأنقاض والردم في المنطقة الواقعة على شارع الصحة خلف مضافة العبيدات.


وقال مدير النظافة العامة في البلدية مأمون الزيود، إن اللجنة المشتركة وضعت توصيات لإزالة الردم وإعادة فتح الدرج في المنطقة لاستخدام المارة بانتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر.

 




 

 


 

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