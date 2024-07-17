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الأربعاء، 17-07-2024 01:30 م

بلدية اربد الكبرى: 19000 طن نفايات خلال حزيران الماضي

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الوكيل الاخباري- جمعت كوادر مديرية البيئة في بلدية اربد الكبرى نحو 19000 طن من النفايات الصلبة المنزلية ونقلتها إلى مكب الأكيدر خلال شهر حزيران الماضي.

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وقال مدير مديرية البيئة في بلدية اربد الكبرى، مأمون زيود، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن كوادر المديرية والآليات رفعت 2400 طن نفايات من الردم، و125 طنا نفايات من أشجار وكرتون ومخلفات الخضار والفواكه، ونقلت لمكبات خاصة، ورفعت من 450 الى 500 طن مخلفات الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى.


وأضاف أنه تم صيانة 250 حاوية وتوزيع 180 أُخرى و 40 برميلا، وترحيل 80 حاوية تالفة غير قابلة للصيانة، وتركيب 8 سلال مهملات في حديقة الزهراء، وتصنيع 6 حاويات ونش سعة 5 مترات، وإجراء 175 حملة تنظيف للساحات صباحية وليلية، ووضع حاويات ونش حجم 5 أمتار مكعب في المناطق ذات الضغط الكبير، وفي العيادات الخارجية لمستشفى بديعة ورحمة وتأسيس موقع مناسب لها لتسهيل التعامل معها.


وتابع انه تم غسل وشطف المجمعات وساحات مصليات العيد بالمواد المعقمة، وتم البدء بتنظيف الدواوير والميادين كافة من الأعشاب الجافة والنفايات، وتم القيام بحملات رش يومية خلال عيد الأضحى لمواقع ذبح الأضاحي.


وأكد أن عدد الآليات كافٍ في حال كانت جميعها صالحة وعاملة، بسبب كثرة أعطالها وعمرها، حيث أن العديد منها متهالك ولا تقوم بالعمل بكفاءة عالية من حيث الوزن المقرر لها.


وأوضح أن الرمي العشوائي للنفايات ووضعها في غير الأماكن المخصصة والوقت المخصص يزيد من عبء عمال الوطن، وإخراج النفايات في جميع الأوقات وخاصة بعد مرور كابسة النفايات ومرور عامل الوطن، يؤدي إلى بقائها في الشارع مدة أطول، ما يزيد من حجم الأضرار البيئية المختلفة ويشوه المنظر العام ويحدث مكاره صحية.

 




 

 


 

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