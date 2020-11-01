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الأحد، 01-11-2020 11:59 ص

بلدية اربد تباشر بمشروع توسعة شارع فوزي الملقي

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الوكيل الإخباري- باشرت بلدية اربد الكبرى العمل بمشروع فتح جزء من شارع فوزي الملقي على سعته كاملة، بعد توصل البلدية بوقت سابق الى حلول توافقية مع جامعة اليرموك.

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وقال رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني اليوم الأحد، إنه سيتم استبدال الاشارة الضوئية الواقعة على تقاطع شارعي الأمير الحسن وفوزي الملقي التي تعرف بـ"اشارة مسبح مدينة الحسن" ، بعد انجاز كامل أعمال فتح جزء من شارع فوزي الملقي الذي يقع داخل حرم كلية الاقتصاد والاعلام الجديد في جامعة اليرموك.


واضاف إن الدراسات المتعلقة باستبدال الاشارة بدوار، اصبحت جاهزة للتنفيذ فور استكمال فتح الشارع على كامل سعته، مؤكدا أن الاحجام المرورية الداخلة والخارجة من التقاطع تجعل من الدوار اكثر جدوى مرورية، ومن شأنه العمل على انسيابية الحركة المرورية النشطة في المنطقة، خاصة وان المنطقة تعتبر من المناطق الحيوية نظرا لوجود جامعة اليرموك ومؤسسات عسكرية ومدنية ومدارس ومدينة الحسن.


من جهتها، بينت مديرة التنظيم في البلدية المهندسة هناء يونس، أن الشارع ووفق المخططات التنظيمية المعتمدة من قبل مجلس التنظيم الأعلى كان بسعة 28 مترا، بالإضافة لوجود شارع خدمات بسعة 10 أمتار.


وقالت ان البلدية توصلت مع جامعة اليرموك إلى حلول مقبولة، حيث تم اعتماد تعديل الواقع التنظيمي بإلغاء شارع الخدمات واعتماد سعة الشارع لتصبح 32 متراً، مشيرة الى ان البلدية اجرت التعديلات اللازمة وحصلت على الموافقة عليها بشكل رسمي.


ولفتت الى أنه تم الاتفاق على أن تقوم البلدية بإزالة سور الجامعة القائم وبناء بديل عنه حسب التوسعة الجديدة، بحيث لا يتم هدم السور القديم إلا بعد الانتهاء من بناء السور الجديد وتركيب بوابته بصورة نهائية.


من جانبه، قال مدير دائرة الأشغال الهندسية في البلدية المهندس محمد عبابنة، إن الأعمال ببناء السور الجديد الذي سيكون بنفس طول سابقه، ستنتهي في فترة زمنية لن تتعدى شهراً واحداً، يتم بعدها المباشرة بأعمال إزالة السور القائم حالياً، وتوسعة الطريق وتعبيدها من قبل كوادر البلدية.


وبين العبابنة أن هذه التعديلات ستنهي الاختناقات المرورية التي يشهدها الشارع، خاصة أمام بوابة كليتي الإعلام والاقتصاد في الجامعة.


 




 

 


 

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