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السبت، 18-05-2024 12:36 م

بلدية اربد تحقق وفراً مالياً في الطاقة بقيمة 72 الف دينار

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الوكيل الاخباري- اعلنت بلدية اربد الكبرى انشاءها مشروعين للطاقة يحققان وفراً مالياً تزيد قيمته على 72 الف دينار سنوياً.

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وقال مدير مديرية الكهرباء والطاقة في البلدية المهندس خالد جرادات ان البلدية شرعت من خلال منحة ايطالية بتركيب خلايا طاقة شمسية لمبنى مديرية المشاغل الهندسية والبدء بتغيير وحدات الإنارة الداخلية والخارجية في المشاغل مما يحقق وفراً مالياً يقارب الـ12 الف دينار سنوياً، اضافة لقيام البلدية بتوقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة تتحصل من خلالها على منحة إيطالية اضافية بقيمة 180 الف دينار اردني لإنشاء مشروع خلايا شمسية في مجمع سفريات اربد المركزي بقدرة 300 ك واط / ساعة.


وبين جرادات انه من المتوقع الانتهاء من تركيب الخلايا في مباني المجمع خلال مدة ثلاثة شهور وهو ما يعني تحقيق وفر لا يقل عن 60 الف دينار سنوياً.

 




 

 


 

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