بلدية اربد : تعاملنا مع 15 شكوى في اليوم الأول من المنخفض الجوي

الوكيل الاخباري - قالت بلدية اربد الكبرى، إن فرق الطوارىء فيها تعاملت اليوم مع 15 شكوى نجمت عن الأحوال الجوية السائدة في اليوم الأول من المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.



وأوضح الناطق الإعلامي للبلدية رداد التل أنه تم حل جميع هذه الشكاوى التي تركزت حول تجمع مياه الأمطار أمام منازل أو محال تجارية وبعض الشوارع في عدد من مناطق البلدية بالإضافة إلى حدوث إغلاقات بسيطة في بعض مناهل شبكات تصريف مياه الأمطار.

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